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王者ライトニング、プレーオフへ　ＮＨＬ第２７週、ブルーインズも

2022年4月18日 14時13分 (4月18日 15時25分更新)
　ダックス戦で得点に喜ぶライトニングのシレリ（７１）＝タンパ（ＡＰ＝共同）

　ダックス戦で得点に喜ぶライトニングのシレリ（７１）＝タンパ（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーＮＨＬは１７日に第２７週が終了し、東カンファレンス大西洋地区で新たに３連覇を狙う王者ライトニングとブルーインズがプレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。大都市圏地区ではペンギンズとキャピタルズがＰＯを確保した。
　西は中地区でブルース、ワイルド、太平洋地区では首位フレームズのＰＯ進出が決まった。

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