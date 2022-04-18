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小中生が将棋で熱戦 岐阜で県大会
全国中学生選抜将棋選手権、全国小学生倉敷王将戦の各県大会（日本将棋連盟県支部連合会主催、中日新聞社共...
4月18日
ウクライナへの軍事侵攻に反対 高山で集会とデモ
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に反対する集会とデモが十七日、高山市であった。参加者約四十人が「ロ...
ミニ起し太鼓で古川祭を盛り上げ 宿泊施設経営の夫妻らが制作
飛騨市古川町の宿泊施設兼銭湯「古川温泉たんぼの湯」を経営する栗谷亮臣（りょうしん）さん（８３）と妻律...
ＦＣオリベ多治見Ｕ１２が優勝 東濃地区少年サッカー新人選手権
東濃地区少年サッカー新人選手権大会（東濃地区少年委員会主催、中日新聞社後援）は最終日の１７日、中津川...
企業ＰＲは県内モデル起用を 「美少女図鑑」編集部がキャンペーン
県内の女性がモデルの写真集「岐阜美少女図鑑」編集部が、県内の企業を対象に、ポスターや動画でのＰＲ活動...
勇壮獅子舞い、踊るひょっとこ 八幡・日吉神社で大神楽奉納
郡上市八幡町の日吉神社で十七日、県重要無形民俗文化財の大神楽（だいかぐら）が奉納された。新型コロナウ...