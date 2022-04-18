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４強出そろう　春季県高校野球

2022年4月18日 05時00分 (4月18日 10時52分更新)
　春季県高校野球大会は十七日、大垣市北公園野球場などで準々決勝四試合があり、春の選抜高校野球大会に出場した大垣日大、昨秋の県大会を制した中京など４強が出そろった。準決勝は二十三日の予定。

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