INI

11人組グローバルボーイズグループ「INI」が17日、東京都内でオンラインライブイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」を開いた。

INIがパーソナリティーを務めるラジオ番組「From INI」(金曜深夜1時、TOKYO FMほか)初のイベント。ゲストのラッパーKEN THE 390(40) やSKY―HI(35)、7人組ダンス&ボーカルユニット「BE:FIRST」も出演し、一夜限りのライブパフォーマンスを披露した。

2021年に同年同日デビューを果たしたライバルでもあるINIとBE:FIRSTが同じステージに立ったトークコーナーでは、INIの木村柾哉(24)が「メチャクチャ感慨深い。お互いに意識し合ってた」とコメント。BE:FIRSTのRYOKI(22)も「お互いすごいエネルギーでライブを盛り上げることができた」と喜んだ。

INIは「KILLING PART」など3曲を披露。地球環境問題を分かりやすく伝えるコーナーでも奮闘してイベントを盛り上げた。