世界最大級の音楽フェス『コーチェラ・フェスティバル』で5曲を歌唱した宇多田ヒカル Photo by Zhong Lin

シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルが16日(日本時間17日)、アメリカ・カリフォルニア州インディオで行われている世界最大級の音楽フェス『コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル』(通称コーチェラ・フェスティバル)に出演し、メインステージの88rising「Head in the Clouds Forever」でデビュー曲「Automatic」、代表曲「First Love」など5曲を歌唱した。宇多田が音楽フェスに出演するのは初となった。

本ステージには宇多田のほか、ウォーレン・ヒュ−(インドネシア)、MILLI(タイ)、BIBI(韓国)、NIKI(インドネシア)、リッチ・ブライアン(インドネシア)、ジャクソン・ワン(中国)、CL(韓国)、そして、かつてCLが所属し2016年に解散したガールズグループ・2NE1(韓国)が6年ぶりに復活するなど、世代を超えたアジア系アーティストたちが集結した。

大観衆を前に宇多田は、ゲームソフト『KINGDOM HEARTS』テーマソングとして世界中のファンから愛される「Simple and Clean」、自身初の全米ビルボードHOT100入りを果たした「Face My Fears(English Version)」、アジア系のファンから根強い人気を誇るデビュー曲「Automatic」、代表曲「First Love」を歌唱した。

ステージ後半では、今回のステージのために88risingとコラボした新曲「T」を披露するサプライズでもオーディエンスを沸かせ、ツイッターでも「First Love」「Automatic」「宇多田ヒカル」がトレンド入りした。

宇多田を招聘した88risingのショーン・ミヤシロ氏は「宇多田ヒカルさんはレジェンドであり、私にとっての日本のヒーローでもあります。彼女をHead In The Clouds Foreverに招くことができ、まさに夢が実現しました。そして、宇多田ヒカルさんにとって初となる音楽フェスへの出場を叶えることができたことを光栄に思っています」とコメントした。

88risingは、今回のフェスのステージと同名の3曲入りEP『Head In The Clouds Forever』をリリース。各種ストリーミングサービスで視聴可能となっている。今作には宇多田とウォーレン・ヒューによる「T」、リッチ・ブライアン&ビビが参加した「froyo (feat. Warren Hue)」、ビビによる「Best Lover」が収録されている。

■「Head In The Clouds Forever」セットリスト

・Intro

・Freestyle #4(Warren Hue)

・RUNAWAY W ME(Warren Hue)

・HANDSOME(Warren Hue)

・Demo Star(Warren Hue)

・Lazy Susan Freestyle(MILLI)

・Mirror Mirror(MILLI)

・Sudpang!(MILLI)

・Mango Sticky Rice(MILLI)

・Bad Sad Mad(BIBI)

・Kazino(BIBI)

・The Weekend(BIBI)

・Best Lover(BIBI)

・Intro(NIKI)

・Drive On(NIKI)

・Sempurna(NIKI)

・Split(NIKI)

・Gospel(Rich Brian)

・Froyo(Rich Brian)

・Glow Like Dat(Rich Brian)

・Drive Safe(Rich Brian)

・Vivid(Rich Brian)

・Simple and Clean(HIKARU UTADA)

・First Love(HIKARU UTADA)

・Face My Fears(HIKARU UTADA)

・Automatic(HIKARU UTADA)

・100 Ways(Jackson Wang)

・Cruel (Jackson Wang)

・Blow (Jackson Wang)

・California(Warren Hue, Rich Brian, and Jackson Wang)

・T(HIKARU UTADA)

・Spicy(CL)

・Chuck(CL)

・Hello Bitches(CL)

・I’m The Best(2NE1)

