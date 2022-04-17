本文へ移動

パイレーツ筒香は２打数無安打　２四球、ナショナルズに勝利

2022年4月17日 11時46分 (4月17日 12時05分更新)
　ナショナルズ戦の８回、四球を選ぶパイレーツ・筒香＝ピッツバーグ（共同）

　ナショナルズ戦の８回、四球を選ぶパイレーツ・筒香＝ピッツバーグ（共同）

　▽パイレーツ―ナショナルズ（１６日・ピッツバーグ）
　パイレーツの筒香は「４番・指名打者」で出場し、２打数無安打だった。内容は四球、見逃し三振、中飛、四球で打率は２割２分２厘。チームは６―４で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧