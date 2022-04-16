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マジョルカ久保は後半から出場　スペイン１部、チーム敗れる

2022年4月16日 23時36分 (4月16日 23時46分更新)
　エルチェ戦の後半、攻め込むマジョルカの久保建（手前）＝エルチェ（共同）

　エルチェ戦の後半、攻め込むマジョルカの久保建（手前）＝エルチェ（共同）

　【エルチェ（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで１６日、マジョルカの久保建英は敵地のエルチェ戦で０―１の後半開始から出場した。チームは２点を追加され、０―３で敗れた。

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