タレントの熊田曜子(39)が15日、自身のインスタグラムを更新。練習中のポールダンスの様子を披露し、「海の中のマーメイドみたい」「腹筋が遠目でも美しい」「妖艶な舞ですね」などと称賛コメントが寄せられている。

リール動画を投稿した熊田は、英歌手エリー・ゴールディング「Love me like you do」に乗せて、ポールダンスの技を公開。スポーツブラ&マイクロパンツで大胆に露出しながら、棒に足だけでつかまって逆立ち状態になったり、手だけで前進を支えたり、回転したりと、さまざまなポーズを見せた。

「#始めて5ヶ月 #リールが1分までしかアップ出来ないからカットしてるよ」と練習に励んでいることを伝えた熊田に対して、ファンからは「初めて5ヶ月とは思えない。それにしても美しい」「曜子ちゃんは頑張り屋さんです」「がんばっている熊田さんは本当にすごい」など応援の声が届いている。

