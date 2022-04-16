【日本ハム・スタメン】4番は打率3割8分3厘でリーグトップの松本剛、近藤健介は5番に置く
2022年4月16日 13時41分
◇１６日 ロッテ―日本ハム（ＺＯＺＯマリンスタジアム）
先発メンバーが次の通り発表された。４番は打率３割８分３厘でリーグトップの松本剛。３番には１３日の西武戦（ベルーナドーム）で２号２ランを放った石井を起用し、５番に近藤を置いた。
【日本ハム】
１番・二・アルカンタラ
２番・三・野村
３番・遊・石井
４番・左・松本剛
５番・中・近藤
６番・右・浅間
７番・指・ヌニエス
８番・捕・郡
９番・一・渡辺
先発投手 伊藤
１番・二・アルカンタラ
２番・三・野村
３番・遊・石井
４番・左・松本剛
５番・中・近藤
６番・右・浅間
７番・指・ヌニエス
８番・捕・郡
９番・一・渡辺
先発投手 伊藤
【ロッテ】
１番・左・高部
２番・中・藤原
３番・二・中村
４番・指・レアード
５番・右・マーティン
６番・一・山口
７番・三・安田
８番・遊・エチェバリア
９番・捕・松川
先発投手 石川
１番・左・高部
２番・中・藤原
３番・二・中村
４番・指・レアード
５番・右・マーティン
６番・一・山口
７番・三・安田
８番・遊・エチェバリア
９番・捕・松川
先発投手 石川
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