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【日本ハム・スタメン】4番は打率3割8分3厘でリーグトップの松本剛、近藤健介は5番に置く

2022年4月16日 13時41分

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新庄監督

新庄監督

◇１６日　ロッテ―日本ハム（ＺＯＺＯマリンスタジアム）
　先発メンバーが次の通り発表された。４番は打率３割８分３厘でリーグトップの松本剛。３番には１３日の西武戦（ベルーナドーム）で２号２ランを放った石井を起用し、５番に近藤を置いた。
　【日本ハム】
　１番・二・アルカンタラ
　２番・三・野村
　３番・遊・石井
　４番・左・松本剛
　５番・中・近藤
　６番・右・浅間
　７番・指・ヌニエス
　８番・捕・郡
　９番・一・渡辺
　先発投手　伊藤
　【ロッテ】
　１番・左・高部
　２番・中・藤原
　３番・二・中村
　４番・指・レアード
　５番・右・マーティン
　６番・一・山口
　７番・三・安田
　８番・遊・エチェバリア
　９番・捕・松川
　先発投手　石川
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