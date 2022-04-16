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首相、新潟・燕三条地域を視察　全国有数の金物産地

2022年4月16日 13時28分 (4月16日 13時52分更新)
　三条市立大学で旋盤を使う作業を体験した岸田首相＝１６日午後、新潟県三条市（代表撮影）

　三条市立大学で旋盤を使う作業を体験した岸田首相＝１６日午後、新潟県三条市（代表撮影）

　岸田文雄首相は１６日、全国有数の金物産地として知られる新潟県の燕三条地域を視察した。技術者らの人材育成を目指し、三条市に昨年開校した市立大学を訪れ、旋盤を使う作業を体験した。
　燕市では金属製造業の工場を訪問し、ものづくりの企業経営者らと車座で意見交換する。
　その後、新潟市でスタートアップ（新興企業）を支援する拠点施設を視察。

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