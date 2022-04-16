『キラメイジャー』為朝、ダンスビデオがTTFCで公開 「弾丸Shooting Star」でキラッとハート撃ち抜く
2022年4月16日 12時00分 (4月16日 13時06分更新)
『魔進戦隊キラメイジャー』に登場するキラメイイエロー／射水為朝（木原瑠生）がかれいに踊る「弾丸Shooting Star」ダンスビデオが東映特撮ファンクラブ（TTFC）独占で配信が開始された。
ダンスビデオは、『キラメイジャー』のエンディング主題歌「キラフル ミラクル キラメイジャー」の振付でおなじみの幸さんが振付を担当し、昨年のGロッソ公演やファイナルライブツアーでライブパフォーマンスを披露してきた「弾丸Shooting Star」。今回は第一線で活躍するダンサーが集結し、構成・振付も大幅にパワーアップ。ステキな振り付けに、豪華なダンサー、そしてセンターで踊る為朝。29日に期間限定上映開始のVシネクスト『機界戦隊ゼンカイジャーVSキラメイジャーVSセンパイジャー』でも活躍する為朝がキラっと輝くダンスで見る人のハートを撃ち抜いている。
さらに、ダンスビデオの前後には、ドキュメンタリー番組『輝きのトビラ』インタビューの模様を収録。トップeスポーツプレイヤーである為朝の野望とは、いったい。
【出演】
木原瑠生
幸
Angelo（LIFULL ALT-RHYTHM）
＄（LIFULL ALT-RHYTHM）
KiLi（LIFULL ALT-RHYTHM）
TAKUMI
YU-TA
木原瑠生
幸
Angelo（LIFULL ALT-RHYTHM）
＄（LIFULL ALT-RHYTHM）
KiLi（LIFULL ALT-RHYTHM）
TAKUMI
YU-TA
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