5月にデビュー30周年を迎えるMr.Childrenが、ベストアルバム『Mr.Children 2011 - 2015』『Mr.Children 2015 - 2021 & NOW』(5月11日同時発売)の全貌が解禁となり、2作品のジャケット写真、全53曲の収録楽曲、スペシャルトレーラーが一挙公開された。

『Mr.Children 2011 - 2015』には2011年~15年に発表された楽曲を、『~2015 - 2021 & NOW』には2015年~21年に発表された楽曲に加え、最新曲「永遠」「生きろ」の2曲を全曲リマスタリングで収録。それぞれにDisc2として、30年間のライブから厳選したライブ音源をCD化した「LIVE盤」も同梱される。

さらにボーナスDVDとして、メンバー4人のトーク&ドキュメンタリーで構成した映像作品を収録。『2011 - 2015』の初回生産限定盤には『THEN』、『2015 - 2021 & NOW』には『NOW』が収められる。CD購入者だけが視聴可能な「スペシャルサイト視聴シリアルナンバー(初回生産限定盤、通常盤初回プレス分)も封入される。

収録曲は以下のとおり。

■ベストアルバム『Mr.Children 2011 - 2015』収録曲

▼Disc1:Mr.Children 2011 - 2015

01. hypnosis

02. REM

03. Marshmallow day

04. 祈り 〜涙の軌道

05. End of the day

06. pieces

07. 常套句

08. Melody

09. 足音 〜Be Strong

10. 忘れ得ぬ人

11. 放たれる

12. 幻聴

13. 進化論

14. 未完

▼Disc2:Mr.Children 30th giving 1

01. innocent world/『【es】Mr.Children in FILM / 1995 Tour Atomic Heart』

02. Dance Dance Dance/『【es】Mr.Children in FILM / 1995 Tour Atomic Heart』

03. 抱きしめたい/『regress or progress '96-'97 IN TOKYO DOME』

04. CROSS ROAD/『Mr.Children "HOME" TOUR 2007 〜in the field〜』

05. Tomorrow never knows/『Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸 in TAIPEI 』

06. シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜/『ap bank fes '12 Fund for Japan』

07. 名もなき詩/『regress or progress '96-'97 IN TOKYO DOME』

08. ニシエヒガシエ/『Mr.Children Stadium Tour 2015 未完』

09. 光の射す方へ/『Mr.Children Stadium Tour 2015 未完』

10. つよがり/『Mr.Children Tour 2009 〜終末のコンフィデンスソングス〜』

11. 口笛/『LIVE FILM「Mr.Children REFLECTION」』

12. NOT FOUND/『Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸』

13. 終わりなき旅/『Mr.Children STADIUM TOUR 2011 SENSE -in the field-』

■ベストアルバム『Mr.Children 2015 - 2021 & NOW』収録曲

▼Disc1:Mr.Children 2015 - 2021 & NOW

01. Starting Over

02. fantasy

03. ヒカリノアトリエ

04. himawari

05. here comes my love

06. SINGLES

07. Your Song

08. 皮膚呼吸

09. Birthday

10. Brand new planet

11. others

12. Documentary film

13. 永遠

14. 生きろ

▼Disc2:Mr.Children 30th giving 2

01. youthful days/『Mr.Children TOUR POPSAURUS 2012』

02. HERO/『Mr.Children[(an imitation) blood orange]Tour』

03. くるみ/『MR.CHILDREN DOME TOUR 2005 “ I ▼ U ” 〜FINAL IN TOKYO DOME〜』(▼=ハート)

05. Worlds end/『Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸』

06. しるし/『Mr.Children "HOME" TOUR 2007 〜in the field〜』

07. フェイク 『Mr.Children "HOME" TOUR 2007 〜in the field〜』

08. GIFT/『Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 』

09. HANABI/『Mr.Children TOUR 2015 REFLECTION 』

10. エソラ/『Mr.Children STADIUM TOUR 2011 SENSE -in the field-』

11. 365日/『Mr.Children TOUR 2011 “SENSE”』

12. タガタメ/『Mr.Children Stadium Tour 2015 未完』

