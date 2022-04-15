6連敗中の阪神、今季2勝目へ佐藤輝が2戦連続2番 対する巨人は不調の中田が8番一塁で4戦ぶり先発
2022年4月15日 17時53分
◇15日 阪神―巨人（甲子園）
体調不良のため2試合欠場中の巨人・岡本和は3試合ぶりにベンチ入りしたものの、この日もスタメンからは外れた。代役の4番は3試合続けて坂本勇人内野手が務める。また、不振でスタメン落ちしていた中田は「8番・一塁」で4試合ぶりに先発出場する。
今季2度目の6連敗を喫し、開幕17試合で1勝15敗1分けの阪神は、佐藤輝を2試合連続の2番で起用。5番にはロハスが入った。
【阪神】
1・遊・中野
2・右・佐藤輝
3・中・近本
4・一・大山
5・左・ロハス
6・三・糸原
7・捕・梅野
8・二・小幡
9・投・青柳
2・右・佐藤輝
3・中・近本
4・一・大山
5・左・ロハス
6・三・糸原
7・捕・梅野
8・二・小幡
9・投・青柳
【巨人】
1・二・吉川
2・三・若林
3・右・ポランコ
4・遊・坂本
5・中・丸
6・左・ウィーラー
7・捕・大城
8・一・中田
9・投・菅野
2・三・若林
3・右・ポランコ
4・遊・坂本
5・中・丸
6・左・ウィーラー
7・捕・大城
8・一・中田
9・投・菅野
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