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6連敗中の阪神、今季2勝目へ佐藤輝が2戦連続2番 対する巨人は不調の中田が8番一塁で4戦ぶり先発

2022年4月15日 17時53分

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試合前に円陣を組む阪神ナイン。ベンチ内の右端は矢野監督

試合前に円陣を組む阪神ナイン。ベンチ内の右端は矢野監督

◇15日　阪神―巨人（甲子園）
　体調不良のため2試合欠場中の巨人・岡本和は3試合ぶりにベンチ入りしたものの、この日もスタメンからは外れた。代役の4番は3試合続けて坂本勇人内野手が務める。また、不振でスタメン落ちしていた中田は「8番・一塁」で4試合ぶりに先発出場する。
　今季2度目の6連敗を喫し、開幕17試合で1勝15敗1分けの阪神は、佐藤輝を2試合連続の2番で起用。5番にはロハスが入った。
　【阪神】
　1・遊・中野
　2・右・佐藤輝
　3・中・近本
　4・一・大山
　5・左・ロハス
　6・三・糸原
　7・捕・梅野
　8・二・小幡
　9・投・青柳
　【巨人】
　1・二・吉川
　2・三・若林
　3・右・ポランコ
　4・遊・坂本
　5・中・丸
　6・左・ウィーラー
　7・捕・大城
　8・一・中田
　9・投・菅野

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