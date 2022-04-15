◇15日 阪神―巨人（甲子園）

体調不良のため2試合欠場中の巨人・岡本和は3試合ぶりにベンチ入りしたものの、この日もスタメンからは外れた。代役の4番は3試合続けて坂本勇人内野手が務める。また、不振でスタメン落ちしていた中田は「8番・一塁」で4試合ぶりに先発出場する。

今季2度目の6連敗を喫し、開幕17試合で1勝15敗1分けの阪神は、佐藤輝を2試合連続の2番で起用。5番にはロハスが入った。

【阪神】

1・遊・中野

2・右・佐藤輝

3・中・近本

4・一・大山

5・左・ロハス

6・三・糸原

7・捕・梅野

8・二・小幡

9・投・青柳

【巨人】

1・二・吉川

2・三・若林

3・右・ポランコ

4・遊・坂本

5・中・丸

6・左・ウィーラー

7・捕・大城

8・一・中田

9・投・菅野