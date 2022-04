ATEEZが3月27日に日本ファンに向けて開催した単独公演のライブ写真が到着

韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、3月27日に韓国からの生中継で日本ファンに向けて開催した単独公演『THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END -JAPAN EDITION-』のライブ写真が到着した。

ライブの模様はWOWOWで生中継されたが、その舞台裏に密着したビハインド番組『BEHIND OF ATEEZ THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END』を4月29日(後8:30~)にWOWOWライブで放送。WOWOWオンデマンドでも2週間のアーカイブ配信が行われる。

ツイッターのWOWOW 音楽公式アカウントでは、ビハインド番組放送までの毎週金曜日午後3時にライブ写真を投稿する。

関連キーワード 音楽