グローバルボーイズグループ・JO1の新曲「YOLO-konde」(ヨロコンデ)が、22日午前0時(21日深夜0時)より各サービスでデジタル配信されることが決まった。

同曲は、NHK特番『This is JO1~Go to the Dream~』で初披露され、K-POPアーティストとして史上3組目の米ビルボードで1位を記録したことでも話題のStray Kidsのメンバーが作曲し、JO1メンバーが自ら作詞を手がけた。

Stray Kidsからは、目標に向かう時や自信をつけたい時にパワーをもらえる楽曲であってほしいという思いが込められ、JO1のメンバーがそれに対して“頂上を目指して旋風を起こす俺らについて来い”という力強い歌詞で応えた。日韓グループコラボには番組放送直後から反響が殺到した。

また今回の特番では、JO1メンバーの楽曲制作の姿にも密着し、作詞・振付・メイク・衣装まですべて自らが考えた。同番組は、NHK総合で5月5日深夜1時35分より放送される。

