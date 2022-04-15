▽ロッキーズ―カブス（１４日・デンバー）

カブスの鈴木は「５番・右翼」でフル出場し、４打数１安打１打点だった。内容は左中間二塁打（打点１）、遊ゴロ失策、二飛、空振り三振で打率は３割６分８厘。チームは５―２で勝った。（共同）

