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カブス鈴木は４打数１安打１打点　打率３割６分８厘

2022年4月15日 13時19分 (4月15日 13時48分更新)
　ロッキーズ戦の１回、適時二塁打を放つカブス・鈴木＝デンバー（共同）

　ロッキーズ戦の１回、適時二塁打を放つカブス・鈴木＝デンバー（共同）

　▽ロッキーズ―カブス（１４日・デンバー）
　カブスの鈴木は「５番・右翼」でフル出場し、４打数１安打１打点だった。内容は左中間二塁打（打点１）、遊ゴロ失策、二飛、空振り三振で打率は３割６分８厘。チームは５―２で勝った。（共同）

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