『TIGER & BUNNY 2』の場面カット (C) BNP/T&B2 PARTNERS

人気アニメ『TIGER & BUNNY』(略:タイバニ)の新作『TIGER & BUNNY 2』の第2話あらすじ&場面カットが公開された。

第2話「「No one knows the weight of another's burden.」(他人の荷物の重さは、誰にも分からない)」は、人を救いたい気持ちはあるもののデビューから半月が経っても主だった活躍ができない新人ヒーローの昴。手柄を焦るあまりに彼は…。

2011年4~9月にオリジナルアニメーションとしてテレビシリーズ(全25話)が放送された『TIGER & BUNNY』は、「NEXT」と呼ばれる特殊能力者たちが、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る異色のヒーローたちの活躍を描いた物語。スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場し話題となった。

劇場版アニメが12年に『劇場版 TIGER & BUNNY-The Beginning-』、14年に『劇場版 TIGER & BUNNY-The Rising-』が公開。『TIGER & BUNNY 2』では、14年2月に公開された劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY ‐The Rising‐』後の世界を描く完全新作ストーリーとなる。

