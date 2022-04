俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのKoki(19)が、母の52歳の誕生日となる14日未明にインスタグラムを更新。子ども時代のツーショットに「Happy Birthday to the best mum in the world お誕生日おめでとう。いつも優しく見守ってくれてありがとう。沢山の愛情をありがとう」と祝福のメッセージを添えた。笑顔の工藤の横で小さなティアラをつけてほほ笑む幼いKoki。「色々な事を言われても、負けずにいつも笑顔で強く居る姿をずっと見て来たからこそ思う事は、母の心の芯の強さと家族を思うとても温かい優しさです。こんなに尊敬出来て、こういう女性になりたいと思う人が母で幸せです。マミーみたいな女性になれる様に、お母さんになれる様に頑張るね。いつもありがとう。Love you」とコメント。