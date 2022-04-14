BIGBANG弟分iKON、5・3新作リリース 7月に2年半ぶりジャパンツアー
2022年4月14日 17時54分 (4月14日 19時06分更新)
BIGBANGやBLACKPINKを擁するYGエンターテインメント所属の6人組ボーイズグループ・iKON（アイコン）が、1年2ヶ月ぶりの新作を5月3日にリリースすることを予告した。あわせて約2年半ぶりのジャパンツアー『iKON JAPAN TOUR 2022』開催決定も発表された。
iKONの新作リリースは、昨年3月に配信リリースしたデジタルシングル「Why Why Why」以来1年2ヶ月ぶり。来日公演は、2019年12月に開催された『iKON YEAR END LIVE 2019』以来となる。
6月25・26日の韓国・ソウルオリンピック公園オリンピックホール公演に続いて開催される『iKON JAPAN TOUR 2022』は、7月2日の兵庫・神戸ワールド記念ホール公演を皮切りに、7月10日の東京・国立代々木競技場第一体育館まで計6公演が予定されている。
iKONはジェイ、バビー、ソン、ジュネ、ディーケイ、チャンからなる6人組。2016年1月に日本デビューし、2019年までのジャパンツアー累計総動員数は100万人を突破している。
■『iKON JAPAN TOUR 2022』日程
7月2日（土）： 兵庫・神戸ワールド記念ホール（昼夜2公演）
7月3日（日）：兵庫・神戸ワールド記念ホール（昼1公演）
7月9日（土）：東京・国立代々木競技場第一体育館（昼夜2公演）
7月10日（日）：東京・国立代々木競技場第一体育館（昼1公演）
7月2日（土）： 兵庫・神戸ワールド記念ホール（昼夜2公演）
7月3日（日）：兵庫・神戸ワールド記念ホール（昼1公演）
7月9日（土）：東京・国立代々木競技場第一体育館（昼夜2公演）
7月10日（日）：東京・国立代々木競技場第一体育館（昼1公演）
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