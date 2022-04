岩橋玄樹 (C)ORICON NewS inc.

元King & Princeの歌手・岩橋玄樹が、5月8日に東京ドームで行われる『巨人-ヤクルト』戦で始球式を務めることが14日、発表された。岩橋は同6日~8日に実施のイベント『ジャイアンツ・最強ガールズの集い/WE ARE ALL ONE TEAM』のアンバサダーにも就任した。

■岩橋玄樹 コメント

この度、『ジャイアンツ・最強ガールズの集い/WE ARE ALL ONE TEAM』のアンバサダーに就任しましたこと、とても光栄に思います。幼い頃から野球少年だった僕にとって、あこがれの東京ドームで、そして大ファンのジャイアンツ一軍の公式戦で投球できることは、何よりもうれしく、幸せなことです。当日は、“最強ガールズ”の皆さんと「ONE TEAM」になってジャイアンツ勝利への願いを込め、全力投球で臨みたいと思います。

