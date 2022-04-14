工藤静香、ソロ35周年で初のセルフカバーアルバム発売＆全国ツアー決定 52歳誕生日に発表
2022年4月14日 12時00分 (4月14日 13時06分更新)
歌手・工藤静香が52歳の誕生日を迎えた14日、自身初のセルフカバーアルバム（タイトル未定）を7月20日にリリースすることを発表した。あわせて全国ツアー『静香 35th Anniversary Tour 2022』（7公演）の日程も公開された。
工藤は1987年8月31日に「禁断のテレパシー」でソロデビューし、今年35周年を迎える。収録曲はファンクラブ会員に募ったリクエストをもとに、「慟哭」「嵐の素顔」「MUGO・ん…色っぽい」「Blue Velvet」など、ヒットシングル14曲がセレクトされた。アレンジャーに澤近泰輔、渡辺剛、村松崇継を迎え、名曲に新たな息吹を吹き込む。
ボーナストラックとして、昨年12月に配信リリースされた、13年ぶりの中島みゆき書き下ろし提供曲「島より」も収録される。
ポニーキャニオンショッピングクラブ限定の完全受注生産盤には、過去のアルバム曲からセレクトされた5曲のセルフカバー入りCDと、オリジナルデザインのTHERMOS真空断熱ケータイマグ500ミリリットル（水筒型）、エコバッグ、アクリルキーホルダーが同梱されたBOXセットも発売される。
アルバムリリースを記念したプレミアムトークイベントを10月15日に都内で開催することも決定。CD購入者の中から応募抽選で100人を招待する。
本作を携えた全国ツアーは、7月23日の長野公演からスタート。ソロデビュー記念日の8月31日に東京・日本青年館でファイナルを迎える。
■工藤静香ソロデビュー35周年記念セルフカバーアルバム収録曲
▼DISC1※曲順未定、発売日順に掲載
・「禁断のテレパシー」（1987年8月31日 1stシングル）
・「抱いてくれたらいいのに」（1988年3月2日発売 3rdシングル）
・「MUGO・ん…色っぽい」（1988年8月24日発売 5thシングル）
・「恋一夜」（1988年12月28日発売 6thシングル）
・「嵐の素顔」（1989年12月28日発売 7thシングル）
・「黄砂に吹かれて」（1989年9月6日発売 8thシングル）
・「くちびるから媚薬」（1990年1月10日発売 9thシングル）
・「千流の雫」（1990年5月9日発売 10thシングル）
・「めちゃくちゃに泣いてしまいたい」（1992年1月29日発売 15thシングル）
・「慟哭」（1993年2月3日発売 18thシングル）
・「Blue Rose」（1994年3月18日発売 21thシングル）
・「Ice Rain」（1994年11月18日発売 23thシングル）
・「激情」（1996年11月7日発売 28thシングル）
・「Blue Velvet」（1997年5月28日発売 29thシングル）
【BONUS TRACK】
・「島より」（2022年12月2日発売 43thシングル）
▼DISC1※曲順未定、発売日順に掲載
・「禁断のテレパシー」（1987年8月31日 1stシングル）
・「抱いてくれたらいいのに」（1988年3月2日発売 3rdシングル）
・「MUGO・ん…色っぽい」（1988年8月24日発売 5thシングル）
・「恋一夜」（1988年12月28日発売 6thシングル）
・「嵐の素顔」（1989年12月28日発売 7thシングル）
・「黄砂に吹かれて」（1989年9月6日発売 8thシングル）
・「くちびるから媚薬」（1990年1月10日発売 9thシングル）
・「千流の雫」（1990年5月9日発売 10thシングル）
・「めちゃくちゃに泣いてしまいたい」（1992年1月29日発売 15thシングル）
・「慟哭」（1993年2月3日発売 18thシングル）
・「Blue Rose」（1994年3月18日発売 21thシングル）
・「Ice Rain」（1994年11月18日発売 23thシングル）
・「激情」（1996年11月7日発売 28thシングル）
・「Blue Velvet」（1997年5月28日発売 29thシングル）
【BONUS TRACK】
・「島より」（2022年12月2日発売 43thシングル）
▼DISC２（完全受注生産盤のみ）
・「証拠をみせて」（1988年7月21日発売 2ndAL「静香」収録曲）
・「天使みたいに踊らせて」（1989年3月15日発売 2ndAL「JOY」収録曲）
・「奇跡の肖像」（1989年3月15日発売 2ndAL「JOY」収録曲）
・「素直に言って」（1990年4月4日発売 5thAL「rosette」収録曲）
・「そのあとは雨の中」（1993年4月1日発売 8thAL「Rise me」収録曲）
・「証拠をみせて」（1988年7月21日発売 2ndAL「静香」収録曲）
・「天使みたいに踊らせて」（1989年3月15日発売 2ndAL「JOY」収録曲）
・「奇跡の肖像」（1989年3月15日発売 2ndAL「JOY」収録曲）
・「素直に言って」（1990年4月4日発売 5thAL「rosette」収録曲）
・「そのあとは雨の中」（1993年4月1日発売 8thAL「Rise me」収録曲）
■『静香 35th Anniversary Tour 2022』日程
7月23日（土）：長野・須坂市文化会館メセナホール 大ホール
7月31日（日）：愛知・刈谷市総合文化センター アイリス 大ホール
8月7日（日）：大阪・南海浪切ホール 大ホール
8月11日（木・祝）：福島・南相馬市民文化会館 大ホール
8月20日（土）：静岡・沼津市民文化センター
8月28日（日）：山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）
8月31日（水）：東京・日本青年館ホール
7月23日（土）：長野・須坂市文化会館メセナホール 大ホール
7月31日（日）：愛知・刈谷市総合文化センター アイリス 大ホール
8月7日（日）：大阪・南海浪切ホール 大ホール
8月11日（木・祝）：福島・南相馬市民文化会館 大ホール
8月20日（土）：静岡・沼津市民文化センター
8月28日（日）：山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）
8月31日（水）：東京・日本青年館ホール
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