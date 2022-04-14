日韓男女グローバルオーディション『青春スター』オーディション参加者108名を一挙公開（C）CHANNEL A All rights reserved

ABEMAで28日から日韓同時放送される日韓男女グローバルオーディション『青春スター』（毎週木曜 後9：30～）の参加者108人が一挙発表となった。日本人4人のほか、有名オーディション出身者、現役アイドルも挑戦する。

『青春スター』は、グローバルK-POPアーティストを目指す高い実力を持った若い男女の参加者を全世界から募集。世界中の応募者の中から厳選された108人（新型コロナウイルス感染で2人辞退）が、「アイドル派」48人（男性27人／女性21人）、「ボーカル派」31人（男性15人／女性16人）、「シンガーソングライター派」29人（男性17人／女性12人）の3部門に分かれ、“青春スター”を目指す。

参加者の中には、1月にデビューしたKep1er（ケプラー）を輩出したオーディション『Girls Planet 999：少女祭典』にも出演していたイ・ソヌ、IZ*ONEやWanna Oneなど多くのスターが誕生した『PRODUCE 101』シリーズの『PRODUCE X 101』出身、ナム・ドンヒョンなど、名だたるオーディション番組に出演していた実力者たちも名を連ねている。

既にプロとして活動経験のあるデビュー組の参加も決定。2021年8月に平均年齢19歳の若さでデビューを果たしたK-POPガールズグループ・Hi-Lのファン・スジョン、K-POPボーイズグループMASC出身のチョン・チビンらが「アイドル派」に参加する。

日本人の参加者はアイト、カズタ、コウダイ、タクマの4人。いずれも「アイドル派」に参加する。

参加者たちは予選ステージで、BTS、NCT、BLACKPINK、IVEら日本でも人気の人気のある韓国のトップアーティストの大ヒット曲に挑む。

『青春スター』のYouTubeチャンネルでは、きょう14日から参加者108人のPR動画を順次公開する。

■『青春スター』

▼MC

チョン・ヒョンム

▼エンジェルミュージシャン

イ・スンファン

ユン・ジョンシン

キム・イナ

イ・ウォンソク（Daybreak）

ユンナ

ソユ（元SISTAR）

カン・スンユン（WINNER）

NO:ZE（WAYB）

▼スペシャルエンジェル

パク・ジョンヒョン

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