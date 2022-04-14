桑田佳祐『LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』（ビクターエンタテインメント／2022年4月6日発売）

桑田佳祐の最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』が、2022年4月14日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。

初週売上DVD：1.5万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：2.9万枚を記録。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上：4.4万枚で初登場1位となり、通算3作目【※1】となる映像3部門同時1位を獲得した。

本作は、昨年2021年に開催された有観客アリーナツアーのライブ映像を収録。アルバム『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』を引っ提げて開催され、アルバム収録曲の「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」「金目鯛の煮つけ」の他、人気楽曲「波乗りジョニー」「悲しい気持ち （JUST A MAN IN LOVE）」なども歌われた。

なお、桑田佳祐『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』は、「オリコン週間アルバムランキング」（2021/9/27付）で初登場1位を獲得。「昭和・平成・令和」の3時代【※2】でアルバム1位獲得、及び、男性アーティスト初となる「1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代」の5年代連続【※3】でアルバム1位を獲得した。

【※1】映像3部門同時1位を獲得した作品：『昭和八十八年度! 第二回ひとり紅白歌合戦』（2014/3/24付）、『MVP』（2018/1/15付）

【※2】各時代でアルバム1位を獲得した主な作品／昭和：『Keisuke Kuwata』（1988年7月9日発売）、平成：『TOP OF THE POPS』（2002年11月27日発売）、令和：『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』（2021年9月15日発売）

【※3】各年代でアルバム1位を獲得した作品／1980年代：『Keisuke Kuwata』（1988年7月9日発売）、1990年代：『孤独の太陽』（1994年9月23日発売）、2000年代：『TOP OF THE POPS』（2002年11月27日発売）、2010年代：『MUSICMAN』（2011年2月23日発売）、『I LOVE YOU -now ＆ forever-』（2012年7月18日発売）、『がらくた』（2017年8月23日発売）、2020年代：『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』（2021年9月15日発売）

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始

＜クレジット：オリコン調べ（2022/4/18付：集計期間：2022年4月4日～4月10日）＞

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