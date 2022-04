桑田佳祐『LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』(ビクターエンタテインメント/2022年4月6日発売)

桑田佳祐の最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』が、2022年4月14日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。

初週売上DVD:1.5万枚、Blu-ray Disc(以下BD):2.9万枚を記録。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上:4.4万枚で初登場1位となり、通算3作目【※1】となる映像3部門同時1位を獲得した。

本作は、昨年2021年に開催された有観客アリーナツアーのライブ映像を収録。アルバム『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』を引っ提げて開催され、アルバム収録曲の「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」「金目鯛の煮つけ」の他、人気楽曲「波乗りジョニー」「悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE)」なども歌われた。

なお、桑田佳祐『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』は、「オリコン週間アルバムランキング」(2021/9/27付)で初登場1位を獲得。「昭和・平成・令和」の3時代【※2】でアルバム1位獲得、及び、男性アーティスト初となる「1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代」の5年代連続【※3】でアルバム1位を獲得した。

【※1】映像3部門同時1位を獲得した作品:『昭和八十八年度! 第二回ひとり紅白歌合戦』(2014/3/24付)、『MVP』(2018/1/15付)

【※2】各時代でアルバム1位を獲得した主な作品/昭和:『Keisuke Kuwata』(1988年7月9日発売)、平成:『TOP OF THE POPS』(2002年11月27日発売)、令和:『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』(2021年9月15日発売)

【※3】各年代でアルバム1位を獲得した作品/1980年代:『Keisuke Kuwata』(1988年7月9日発売)、1990年代:『孤独の太陽』(1994年9月23日発売)、2000年代:『TOP OF THE POPS』(2002年11月27日発売)、2010年代:『MUSICMAN』(2011年2月23日発売)、『I LOVE YOU -now & forever-』(2012年7月18日発売)、『がらくた』(2017年8月23日発売)、2020年代:『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』(2021年9月15日発売)

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2022/4/18付:集計期間:2022年4月4日~4月10日)>

