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三宅裕司さんコロナ感染　容体は安定

2022年4月13日 19時47分 (4月13日 20時06分更新)
　三宅裕司さん

　三宅裕司さん

　俳優でタレントの三宅裕司さん（７０）が新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所が公式サイトで１３日発表した。容体は安定しており、今後は保健所の指示に従い療養するとしている。

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