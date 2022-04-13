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【中日スタメン】予告先発の阪神・伊藤将コロナ陽性で勝野vs小川一平の投げ合いに…“15度目の正直”なるか

2022年4月13日 17時31分

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試合前の練習で明るい表情を見せる勝野

試合前の練習で明るい表情を見せる勝野

◇13日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は昨年4月28日の阪神戦（バンテリン）以来、14戦連続で勝ち星がない勝野昌慶投手。『15度目の正直』で白星をつかみ、チームを3連勝へと導きたい。
　また、阪神は同日、藤浪晋太郎投手、伊藤将司投手、江越大賀外野手が新型コロナウイルス陽性と判定されたと発表。これに伴い、先発予定だった伊藤将に代わり、小川一平投手が先発することになった。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・左・糸井
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・木浪
8番・捕・坂本
9番・投・小川
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・勝野
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