【中日スタメン】予告先発の阪神・伊藤将コロナ陽性で勝野vs小川一平の投げ合いに…“15度目の正直”なるか
2022年4月13日 17時31分
◇13日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は昨年4月28日の阪神戦（バンテリン）以来、14戦連続で勝ち星がない勝野昌慶投手。『15度目の正直』で白星をつかみ、チームを3連勝へと導きたい。
また、阪神は同日、藤浪晋太郎投手、伊藤将司投手、江越大賀外野手が新型コロナウイルス陽性と判定されたと発表。これに伴い、先発予定だった伊藤将に代わり、小川一平投手が先発することになった。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・左・糸井
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・木浪
8番・捕・坂本
9番・投・小川
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・左・糸井
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・木浪
8番・捕・坂本
9番・投・小川
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・勝野
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