BTS新作ゲーム『BTS Island: In the SEOM』ティザー映像が公開

グローバルボーイズグループ・BTSを題材にした新作ゲーム『BTS Island:In the SEOM』(26日事前予約開始、今夏サービス提供開始予定)のティーザー映像が、現地時間8日に行われたグループの米ラスベガス公演で初公開された。

ラスベガスのアレジアント・スタジアムで行われたコンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS』の公演前、スクリーンで流れたティーザー映像では、楽しくゲームをプレイするBTSの姿と、各メンバーの特徴を盛り込んだかわいいBTSキャラクター、そして海の真ん中の島を背景にさまざまな遊びを楽しむキャラクターのプレイ映像が公開され、関心を集めた。

映像の最後には、ゲームの公式タイトル『BTS Island:In the SEOM』とともに、今夏発売を予告する“See you in summer 2022”というメッセージが流れ、期待感が高まった。さらに、安全で楽しい公演を楽しむためのエチケット案内映像にもゲームキャラクターが登場した。

『BTS Island:In the SEOM』は、誰でも気軽に楽しめるマッチ3パズルジャンルで、美しく神秘的な島で冒険と休みを楽しむBTSのストーリーを見ることができる「ヒーリングパズルゲーム」となる。メンバーたちはゲームの中のキャラクターとして登場するだけでなく、デザインなどゲーム企画段階からアイデアを出しながら制作に参加しており、その過程が後日映像で公開される予定。

