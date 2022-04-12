BTSキャラクター「TinyTAN」テーマカフェ、5都市9会場で展開 “7種”のセレクトケーキを用意
2022年4月12日 17時49分 (4月12日 20時05分更新)
グローバルボーイズグループ・BTSのキャラクター「TinyTAN」のテーマカフェ『TinyTAN CAFE』が、21日より東京・横浜・大阪・名古屋・宮城5都市9会場で順次期間限定オープン。「TinyTAN」をイメージした7種のセレクトケーキが登場する。
セレクトケーキは、RM、Jin、SUGA、j-hope、Jjmin、V、Jung kookの7バージョン。このほか、好みの皿に好きなスイーツやチョコレートなどを盛りつけ、さまざまなデザートプレートが楽しめる。フードやドリンクも充実する。
また、オリジナルアイテムや特典にも注目。事前予約でメニューを注文すると、キャラクターの「オリジナルランダムカード（全7種）」がもらえる。さらに、ドリンクメニューを注文すると「オリジナルランダムコースター（全7種）」がプレゼントされる。開催場所と期間は下記の通り。
■『TinyTAN CAFE』開催場所／期間
＜東京＞
「BOX cafe＆space 表参道店」4月21日(木)～6月5日(日)
渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階
＜東京＞
「BOX cafe＆space 表参道店」4月21日(木)～6月5日(日)
渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階
「BOX cafe＆space ルミネエスト新宿店」4月28日(木)～7月3日(日)
新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下1階
新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下1階
「BOX cafe＆space 原宿アルタ店」4月21日(木)～6月5日(日)
渋谷区神宮前1-16-4 原宿アルタ 3階
渋谷区神宮前1-16-4 原宿アルタ 3階
「BOX cafe＆space 表参道ヒルズ店」4月21日(木)～6月26日(日)
渋谷区神宮前4-12-10 本館 地下3階
渋谷区神宮前4-12-10 本館 地下3階
＜神奈川＞
「Collabo_Index ルミネ横浜」4月28日(木)～6月19日(日)
横浜市西区高島2−16−1 ルミネ横浜 6階
「Collabo_Index ルミネ横浜」4月28日(木)～6月19日(日)
横浜市西区高島2−16−1 ルミネ横浜 6階
＜愛知＞
「BOX cafe＆space 名古屋ラシック1号店」4月28日(木)～6月5日(日)
名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック 地下1階
「BOX cafe＆space 名古屋ラシック1号店」4月28日(木)～6月5日(日)
名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック 地下1階
＜大阪＞
「BOX cafe＆space HEP FIVE店」4月28日(木)～6月5日(日)
大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
「BOX cafe＆space HEP FIVE店」4月28日(木)～6月5日(日)
大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
「心斎橋contact（コンタクト）」4月29日(金)～7月3日(日)
大阪市西区北堀江１-6-24
大阪市西区北堀江１-6-24
＜宮城＞
「BALLER：S」4月27日(水)～6月26日(日)
宮城郡利府町新中道3丁目1−1 イオンモール新利府 南館 2階
「BALLER：S」4月27日(水)～6月26日(日)
宮城郡利府町新中道3丁目1−1 イオンモール新利府 南館 2階
【画像】TinyTANのオリジナル缶バッジが作れる！ 入浴剤やキャンデイ缶も
【写真】『TinyTAN GIM』キャラクタースタンドイメージ Magic Door
【写真】ポーチはコロンとした可愛らしいTinyTANが集合！
【写真あり】『イカゲーム』イ・ジョンジェ、BTS・Vとの笑顔2ショット
【写真あり】初めての家族旅行を報告したBTS・J-HOPE
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