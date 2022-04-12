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【中日スタメン】昨年４月２日以来の貯金生活へ、エース・大野雄大が今季３戦目のマウンドで腕を振る

2022年4月12日 17時24分

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中日・先発の大野雄

中日・先発の大野雄

◇１２日　中日-阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。
　中日・大野雄大投手が中１０日で、今季３試合目のマウンドへと向かう。前回登板となった１日の広島戦（バンテリン）では８イニング２失点（自責１）で今季初勝利をつかんだ。チームは現在６勝６敗の勝率５割。昨年４月２日以来の貯金生活へ、対阪神戦の防御率１・８７と相性抜群なエースが腕を振る。
【阪神】
１番・右・島田
２番・二・山本
３番・中・近本
４番・三・佐藤輝
５番・一・大山
６番・遊・中野
７番・左・豊田
８番・捕・坂本
９番・投・西勇
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・鵜飼
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・石川昂
８番・遊・京田
９番・投・大野雄
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