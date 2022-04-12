【中日スタメン】昨年４月２日以来の貯金生活へ、エース・大野雄大が今季３戦目のマウンドで腕を振る
2022年4月12日 17時24分
◇１２日 中日-阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。
中日・大野雄大投手が中１０日で、今季３試合目のマウンドへと向かう。前回登板となった１日の広島戦（バンテリン）では８イニング２失点（自責１）で今季初勝利をつかんだ。チームは現在６勝６敗の勝率５割。昨年４月２日以来の貯金生活へ、対阪神戦の防御率１・８７と相性抜群なエースが腕を振る。
【阪神】
１番・右・島田
２番・二・山本
３番・中・近本
４番・三・佐藤輝
５番・一・大山
６番・遊・中野
７番・左・豊田
８番・捕・坂本
９番・投・西勇
２番・二・山本
３番・中・近本
４番・三・佐藤輝
５番・一・大山
６番・遊・中野
７番・左・豊田
８番・捕・坂本
９番・投・西勇
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・鵜飼
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・石川昂
８番・遊・京田
９番・投・大野雄
２番・右・岡林
３番・左・鵜飼
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・石川昂
８番・遊・京田
９番・投・大野雄
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