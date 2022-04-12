◇１２日 中日-阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。

中日・大野雄大投手が中１０日で、今季３試合目のマウンドへと向かう。前回登板となった１日の広島戦（バンテリン）では８イニング２失点（自責１）で今季初勝利をつかんだ。チームは現在６勝６敗の勝率５割。昨年４月２日以来の貯金生活へ、対阪神戦の防御率１・８７と相性抜群なエースが腕を振る。

【阪神】

１番・右・島田

２番・二・山本

３番・中・近本

４番・三・佐藤輝

５番・一・大山

６番・遊・中野

７番・左・豊田

８番・捕・坂本

９番・投・西勇

【中日】

１番・中・大島

２番・右・岡林

３番・左・鵜飼

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・捕・木下

７番・三・石川昂

８番・遊・京田

９番・投・大野雄