歌手・浜崎あゆみのデビュー24周年記念ライブ『ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special @PIA ARENA MM~』が、6日に横浜・ぴあアリーナMMで行われ、そのライブ写真が到着した。

浜崎は1998年4月8日にシングル「poker face」でデビューし24周年。ライブを欠かさず、新作のリリースも続け、一度も活動休止や充電期間を設けずに活動を継続してきた。

オープニングは場内LEDビジョンでスペシャルムービーを上映。デビューアルバム『A Song for ××』の1曲目「Prologue」をBGMに、歴代のミュージックビデオのワンシーンやジャケット写真が散りばめられ、24年間の珠玉の作品群を振り返ったあと、代表曲「A Song for ××」で幕を開けた。

一筋の光がさした神秘的な教会をイメージしたステージに、黒いドレスを着た浜崎が神々しく登場し、アカペラで歌唱。1フレーズを歌いきって高々と手を振り上げると空気が一変し、激しく響き渡るバンドサウンドと、ダンサーたちのアクティングで会場のボルテージが急上昇した。

後半では、『A Song for ××』収録曲「Present」のピアノアレンジに乗せ、これまでのライヴの歴史を振り返る映像が流れた。ファンとの思い出の数々と、「どんなときもみんなの声が僕を支えてくれた」「これから先も一緒に歩いて行けますように」という浜崎のメッセージが映し出されると、ファンは何度も大きくうなずき、涙をこぼしながら見入る姿もあった。

そして、本公演のハイライトの一つとなったのが、デビュー曲「poker face」のフルコーラス歌唱。1人で歌い切るのはキャリア24年で初めて。アリーナを囲むように作られた花道を一周し、会場の隅々にまで手を振りながら歌う姿に、多くの観客が涙していた。

その後、「too late」「from your letter」「Hana」といった初期のレア曲をメドレーで披露。なかでも『A Song for ××』収録曲「from your letter」は、これまでライブで一度も披露したことがなかったことから、イントロがかかった瞬間、どよめきが漏れた。本編クライマックスで披露した「Free & Easy」と「ourselves」は過去のライブで好評だった演出のオマージュも見られ、終演後のSNSでは「まさかあの演出がもう一度観れるとは…」と喜びに沸いた。

緞帳が下り、本編終了と思わせたところで再び幕が上がり、突如、約1年ぶりとなる新曲「Nonfiction」(4月22日配信リリース)を披露するサプライズ。現代を生きる全ての人に向けた強いメッセージが込められた楽曲で、会場は興奮に包まれた。

アンコールでもサプライズが続き、LEDビジョンに氣志團の綾小路翔からのコメント映像が突然映し出されると、先日発売されたばかりの氣志團トリビュートアルバム『All Night Carnival』に収録された浜崎あゆみバージョンの「One Night Carnival」を紹介。すると、ステージ上にはスケバン風のセーラー服姿の浜崎と、学ランを着たダンサーたちが登場し、あゆバージョンの「One Night Carnival」を初披露した。

浜崎は途中までは1人で歌唱していたが「ここまでやったら…氣志團に会いたくない? ねぇ、翔やん?」と、本家・氣志團を呼び込んだ。10年前にも同じ形でサプライズ登場したことがあり、まさかの完全再現で観客を沸かせた。

綾小路は「みんなの想いを俺が代表して言っていいですか?」「24周年本当におめでとう、俺たちと同じ時代に存在してくれてありがとう、俺たちと出会ってくれて本当にありがとう、俺たちにたくさんの勇気をくれて本当にありがとう」と観客の気持ちを代弁し、大きな感動を呼んだ。

会場が高揚感に包まれるなか、代表曲「Boys & Girls」に続き、ラストナンバーは「Who...」。あふれる涙を何度もぬぐいながら最後まで笑顔で歌い上げ、アニヴァーサリーライブに幕を下ろした。

終演後、自身のインスタグラムに撤収作業中のモノクロ写真を載せ、「ayuと浜崎あゆみと濱崎歩という私のこんな人生に関わって下さる全ての方々に‘この人を知ってる人生でよかったな’と一瞬でも1ミリでも思っていただけたらという気持ちのみで走り抜きました」とこのライブにかけた想いを吐露。

続けて「氣志團さんのサプライズ登場、そして翔くんのMCに泣きました。木更津リーゼント集団、カッコ良すぎて痺れまくったゼ!! 愛羅武勇」とゲストの氣志團にも感謝を伝えた。

■『ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special @PIA ARENA MM~』セットリスト

00. Prologue

01. A Song for ××

02. Microphone

03. taskinst

04. 1 LOVE

05. (don't) Leave me alone

06. Trickstar

07. WONDERLAND

08. Party queen

09. Depend on you

10. HONEY

11. HOPE or PAIN

12. GREEN

13. SCAR

14. Present

15. poker face

16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022

17. too late ~ from your letter ~ Hana

18. Free & Easy

19. ourselves

20. Nonfiction

21. One Night Carnival

22. Boys & Girls

23. Who...

