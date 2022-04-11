十一日公開された衆院議員の資産報告書では、東海三県関係の議員三十九人（小選挙区二十四人、比例東海ブロック十五人）のうち、資産総額が一億円を超えたのは四人。上位十人のうち七人が自民党で、ほかの三人は立憲民主党だった。

【愛知県】東海三県関係で前回、全体のトップだった伊藤忠彦氏（自民、８区）が八千万円以上資産を増やし、今回も一位に。名古屋市の土地など不動産が資産の大半を占める。全体二位の吉田統彦氏（立民、比例）は、名古屋市の土地、建物など不動産と預金の合計が一億円を超えた。

神田憲次氏（自民、５区）と青山周平氏（自民、比例）、山本左近氏（自民、比例）、本村伸子氏（共産、比例）の四人は不動産や預貯金、有価証券を「該当なし」と報告した。

【岐阜県】野田聖子こども政策担当相（自民、１区）の総資産は、前回から九千三百三十五万円増の一億千百四十一万円。前回はなかった有価証券九千四百十三万円が総資産額を大きく上げた。

野田氏の事務所によると、有価証券はこども政策担当相の就任前に取得した。野田氏は日本郵政などの株も保有している。

前回、県関係でトップだった古屋圭司氏（自民、５区）は百九十九万円増。住宅...

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