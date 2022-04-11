本文へ移動

古川法相が公務復帰　３日にコロナ陽性

2022年4月11日 11時54分 (4月11日 12時02分更新)
　法務省は１１日、新型コロナウイルスの抗原検査で陽性となり、公務を取りやめていた古川禎久法相が、同日から復帰したと明らかにした。３日に陽性と判明していた。
　古川氏は同居家族の陽性が３月３１日に判明し、濃厚接触者に当たるとして公務を中止。ウクライナ避難民の支援のため、首相特使として予定していたポーランド派遣も見送っていたが、４月３日に自らも陽性となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

政治の新着

記事一覧