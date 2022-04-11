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衆院議員の資産平均２９２４万円 前回比増、麻生氏６億円超で首位
昨年１０月の衆院選で当選した衆院議員４６５人の資産報告書が１１日、国会議員資産公開法に基づき公開され...
4月11日
京都府知事に西脇氏再選 共産推薦の新人破る
任期満了に伴う京都府知事選は１０日投開票され、無所属現職の西脇隆俊氏（６６）＝自民、立民、公明、国民...
岸田首相、安倍氏と会食 対ロ、中韓外交で「助言」
岸田文雄首相は１０日夜、東京都内の鉄板焼き店で安倍晋三元首相と会食した。関係者によると、ウクライナ危...
4月10日
京都府知事選、投票始まる コロナ対応争点に現新対決
任期満了に伴う京都府知事選は１０日朝から、府内９９４カ所で投票が始まった。即日開票され、夜に大勢が判...
減税元県議・広沢氏が出馬表明 参院愛知、維新が公認
名古屋市の河村たかし市長率いる地域政党「減税日本」の元県議で前副市長の広沢一郎氏（５８）が九日、日本...
リニア工事「積極的に関与する」 ＪＲ東海、岐阜県へ回答
岐阜県中津川市のリニア中央新幹線トンネル工事現場で昨年１０月に起きた崩落事故を巡り、県は９日、問題へ...
4月9日