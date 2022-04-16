速報
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Let’s とらい English! ＜使える英語＞ ４月１６日
今回のテーマは「I like ○○で「それいいね！」です。
「使える英語」では、いろ...
4月16日
Let’s とらい English! ＜World Wonders＞４月２日
今回のテーマは「“The differences in school life betwee...
4月2日
Let’s とらい English! ＜使える英語＞ ３月１９日
今回のテーマは「“for the first time in ○ years ”（何年ぶり）」で...
3月19日
まなぶぅとやってみようトントン拍子！ ＜速く走るポイント＞ ３月１９日
まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「速く走るポイント」です。
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Let’s とらい English！ ＜Fun Fun English! at School＞ ３月５日
今回のテーマは「Memories of elementary school（小学校の思い出）」で...
3月5日
Let’s とらい English! ＜使える英語＞ ２月１９日
今回のテーマは「at the last minute（時間ギリギリ！）」です。
「使える英語...
2月19日