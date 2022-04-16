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まなぶぅとやってみようトントン拍子！　＜タイピング＞　４月１６日

2022年4月16日 05時03分 (4月16日 05時03分更新)
　まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「タイピング」です。
　トントン拍子は、運動や工作、料理などにチャレンジするコーナーです。

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