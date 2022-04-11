本文へ移動

カブス鈴木は１安打３打点　ブルワーズ戦

2022年4月11日 08時44分 (4月11日 09時06分更新)
　ブルワーズ戦の１回、メジャー初本塁打となる先制３ランを放ちポーズをとるカブス・鈴木（右）＝シカゴ（共同）

　ブルワーズ戦の１回、メジャー初本塁打となる先制３ランを放ちポーズをとるカブス・鈴木（右）＝シカゴ（共同）

　▽カブス―ブルワーズ（１０日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「５番・右翼」でフル出場し、３打数１安打、３打点だった。内容は中越え本塁打（打点３）、四球、遊ゴロ、見逃し三振。チームは４―５で敗れた。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧