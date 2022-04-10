BUMP OF CHICKEN、劇場版コナン主題歌「クロノスタシス」11日配信リリース
2022年4月10日 20時00分 (4月10日 21時05分更新)
BUMP OF CHICKENの約半年ぶりの新曲で劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』（15日公開）の主題歌「クロノスタシス」が、11日に配信リリースされることが決定した。
2月に主題歌情報が解禁されてから2ヶ月、リリースが待ち望まれていた新曲「クロノスタシス」が、11日午前0時より配信スタート。ジャケットのアートワークはVERDY氏がデザインし、楽曲からインスパイアされた抽象的な時計が描かれている。
配信リリースとともにツイッターシェアキャンペーンもスタート。参加者に抽選でロゴステッカーがプレゼントされる。
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