佐々木朗希、28年ぶり完全試合！ プロ野球新の13連続含む19奪三振、105球で達成【ロッテ】
2022年4月10日 16時42分
◇10日 ロッテ6―0オリックス（ZOZOマリン）
ロッテの佐々木朗希投手（20）が令和初の完全試合を達成した。1994年5月18日の広島戦（当時福岡ドーム）で槙原寛己投手（巨人）が達成して以来28年ぶり16度目。19奪三振は1995年の野田浩司投手（オリックス）と並ぶ日本プロ野球タイ記録。
佐々木は1回2死から64年ぶりの日本プロ野球新記録となる13連続三振を奪うなどオリックス打線を相手に快投を続けた。105球での達成だった。
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