『My Hair is Badのオールナイトニッポン0(ZERO)』でパーソナリティーを務めるMy Hair is Bad(C)ニッポン放送

3ピースバンド・My Hair is Badが、16日放送のニッポン放送『My Hair is Badのオールナイトニッポン0(ZERO)』(深3:00~5:00)で週替りパーソナリティーを務めることが9日、発表された。椎木知仁、山本大樹、山田淳のメンバー3人が揃い、キャリア初の生放送ラジオパーソナリティーを担う。

My Hair is Badは通称“マイヘア”で知られる新潟県上越市出身の3人組バンドで、若者の日常をつづった赤裸々な歌詞とギターロックサウンドが人気。3月には国立代々木第一体育館で2DAYSライブを成功させ、今月13日には2年10ヶ月ぶり5作目のフルアルバム『angels』をリリースする。

ほとんどメディアに出演することなくライブを主戦場に活動し、サブスクを解禁してもCDという形にこだわるマイヘアらしく、生放送がはじまるまでは「ハガキ」のみでメッセージを募集。一方、生放送中にメールアドレスを発表し、リアルタイムのメールも募る。詳細はオールナイトニッポン公式ツイッター(@Ann_Since1967)で知らせていく。

■My Hair is Badコメント

My Hair is Badとして初めて『オールナイトニッポン0』に出演させていただきます! メンバーのみの生放送も今回が初めてです。深夜のテンションもビギナーズラックも込み込みで一生懸命頑張りますので、深夜3時からぜひお力貸してください~!

