人気YouTube『パオパオチャンネル』のメモリアルブック『パオパオ解体新書』（KADOKAWA）が、週間0.3万部を売り上げ、4/11付「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で3位にランクインした。

『パオパオチャンネル』は、@小豆とぶんけいの二人からなるユニットとして活動。「踊ってみた」に「パオパオチャンネル語録」などの数々の流行を作り出し、登録者数140万人を超える人気YouTubeチャンネルだが、2022年4月をもって終了することを発表している。

本作は、そんな二人のすべてが詰まったメモリアルブック。未公開撮り下ろし写真、本音トーク、お気に入り動画集、パオパオチャンネルの軌跡、踊ってみた、パオパオチャンネル語録などに加え、あまり語られてこなかった動画の裏側の話や、二人のLINEのやり取り、写真フォルダの中身なども公開している。

「オリコン週間“本”ランキング」は「2008/4/7付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ 2022/4/11付：集計期間：2022年3月28日～4月3日＞

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