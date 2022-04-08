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英の絵本作家、マッキーさん死去　「ぞうのエルマー」シリーズ

2022年4月8日 21時11分 (4月8日 21時35分更新)
　死去したデビッド・マッキーさん（英アンデルセンプレス社提供）

　死去したデビッド・マッキーさん（英アンデルセンプレス社提供）

　絵本「ぞうのエルマー」シリーズなどで知られる英国の絵本作家デビッド・マッキーさんが６日に８７歳で死去したことが、８日分かった。同シリーズの邦訳版を出版しているＢＬ出版が発表した。
　１９３５年、英国南西部のデボン生まれ。代表作の「ぞうのエルマー」シリーズは６０以上の言語に翻訳され、世界で計１千万部以上を売り上げた。

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