速報
死去したデビッド・マッキーさん（英アンデルセンプレス社提供）
関連キーワード
グレタ・ガルボの愛蔵作も 大阪でモディリアニ展
２月にオープンした大阪中之島美術館（大阪市）の開館記念特別展「モディリアーニ 愛と創作に捧げた３５年...
4月8日
日系の上海駐在、心の健康に懸念 コロナ封鎖の長期化で
【上海共同】中国政府は８日、新型コロナウイルス対策のロックダウン（都市封鎖）が続く上海市で、空港防疫...
自宅療養、前週比２万９千人増 新型コロナ、２月中旬以来
厚生労働省は８日、新型コロナウイルス感染による自宅療養者が６日午前０時時点で３２万１５１０人となり、...
活動制限で分科会内の意見相違 コロナ対策の選択肢、次回提言へ
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は８日会合を開き、国内で感染者数が再び増え始めているとして、...
国内で５万１９５３人感染 新型コロナ、死者６９人
国内で８日、新たに５万１９５３人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１４日連続で前週の同じ曜日か...
豪華列車「ななつ星」改装へ ＪＲ九州、最高料金１７０万円
ＪＲ九州は８日、九州を周遊する豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」が１０月に運行開始９年を迎えるのに当た...