『TIGER & BUNNY 2』の場面カット (C) BNP/T&B2 PARTNERS

人気アニメ『TIGER & BUNNY』(略:タイバニ)の新作『TIGER & BUNNY 2』(Netflixで4月8日より配信)の新情報が発表された。『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』に登場したライアンが『TIGER & BUNNY 2』でも活躍する。

ライアン・ゴールドスミス(CV:中村悠一)は、一度はシュテルンビルトを離れたが、とある事件をきっかけに戻ってきた「ゴールデンライアン」。洞察力に長けている。NEXT能力は「一定範囲内(半径30m程度)の重力を増幅させる」。

公開された第1話「A word to the wise is enough.」(一を聞いて十を知る)のあらすじは、10月から新体制になった「HERO TV」。新ヒーローも登場し、タイガー&バーナビーが先輩バディヒーローとしての真骨頂を発揮する?

2011年4~9月にオリジナルアニメーションとしてテレビシリーズ(全25話)が放送された『TIGER & BUNNY』は、「NEXT」と呼ばれる特殊能力者たちが、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る異色のヒーローたちの活躍を描いた物語。スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場し話題となった。

劇場版アニメが12年に『劇場版 TIGER & BUNNY-The Beginning-』、14年に『劇場版 TIGER & BUNNY-The Rising-』が公開。『TIGER & BUNNY 2』では、14年2月に公開された劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY ‐The Rising‐』後の世界を描く完全新作ストーリーとなる。

関連キーワード アニメ