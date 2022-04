◇7日(日本時間8日) MLB カブス5―4ブルワーズ(シカゴ)

カブスの鈴木誠也外野手(27)は「6番・右翼」でフル出場。5回に左前へメジャー初安打を放つなど4打席で2打数1安打、2四球、1得点だった。チームは5―4で競り勝ち、昨季4勝15敗と大きく負け越した同地区のライバルを相手に白星発進となった。

5回の初安打。地元放送局マーキーSNのシアンビ・アナウンサーは「レフトへライナー打球、ビッグリーグ(大リーグ)初ヒット! Welcome to the show(ショーへようこそ)、セイヤ! あのボールは取っておかなきゃいけませんね。メジャー初スイングが安打になりました」と上ずった声で実況。満員観衆の大歓声に、グラント解説者も「多くのカブスファンがスタンディングオベーションを送っています」と伝えた。

試合後の同局レビューコーナーで、メジャー通算233本塁打のフロイド解説者は「鈴木はストライクゾーンを分かっている打者です。去年のサイ・ヤング賞投手(相手先発バーンズ)のゾーンぎりぎりの球もしっかり見極めていました。打つべき球とそうでない球を理解しています。きょう、それを証明しました」と称賛。さらに「全員の期待を背負っている存在ですが、このスキルの組み合わせがあれば、きっとシーズンの今後も大丈夫でしょう」と太鼓判を押した。

また、初安打後に鈴木がベンチに戻ると、チームメートからハイタッチやハグで祝福される姿に、同解説者は「みんなの笑顔を見てください。われわれは長い間こういうのを待ち焦がれていたんですよ」と、チーム一丸の雰囲気に目を細めた。

通算171勝のサイ・ヤング賞右腕、サトクリフ解説者も「これは大きな試合ですが、鈴木は過去に大試合をたくさん経験していますから、今回の舞台も大きすぎるわけではなかったということでしょう」と高評価。「まさにチームに必要なパズルのピースをジェド・ホイヤー(編成本部長)が連れてきました。若い外野手でパワーもミート力もある。これで打線の組み方も柔軟性が増し、後ろの打順からも得点力が期待できます」と、獲得の正しさを強調した。

(写真AP)