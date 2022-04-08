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【日本ハムスタメン】『4番・一塁清宮』継続 上野は2試合連続でスタメン起用

2022年4月8日 17時49分

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　◇8日　日本ハム―楽天（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（50）は、6日ロッテ戦で本塁打を放った野村佑希内野手（21）と清宮幸太郎内野手（22）を、それぞれ1番と4番に据え置いた。守備を評価する上野響平内野手（20）も2試合連続でスタメン起用した。
　【楽天】
　1番・左・西川
　2番・遊・山崎剛
　3番・二・浅村
　4番・右・島内
　5番・一・鈴木
　6番・三・渡辺佳
　7番・指・マルモレホス
　8番・中・辰己
　9番・捕・炭谷
　先発投手　早川
　【日本ハム】
　1番・三・野村
　2番・中・近藤
　3番・右・松本剛
　4番・一・清宮
　5番・左・王柏融
　6番・指・ヌニエス
　7番・二・アルカンタラ
　8番・捕・宇佐見
　9番・遊・上野
　先発投手　伊藤

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