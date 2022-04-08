【日本ハムスタメン】『4番・一塁清宮』継続 上野は2試合連続でスタメン起用
2022年4月8日 17時49分
◇8日 日本ハム―楽天（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（50）は、6日ロッテ戦で本塁打を放った野村佑希内野手（21）と清宮幸太郎内野手（22）を、それぞれ1番と4番に据え置いた。守備を評価する上野響平内野手（20）も2試合連続でスタメン起用した。
【楽天】
1番・左・西川
2番・遊・山崎剛
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・一・鈴木
6番・三・渡辺佳
7番・指・マルモレホス
8番・中・辰己
9番・捕・炭谷
先発投手 早川
1番・左・西川
2番・遊・山崎剛
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・一・鈴木
6番・三・渡辺佳
7番・指・マルモレホス
8番・中・辰己
9番・捕・炭谷
先発投手 早川
【日本ハム】
1番・三・野村
2番・中・近藤
3番・右・松本剛
4番・一・清宮
5番・左・王柏融
6番・指・ヌニエス
7番・二・アルカンタラ
8番・捕・宇佐見
9番・遊・上野
先発投手 伊藤
1番・三・野村
2番・中・近藤
3番・右・松本剛
4番・一・清宮
5番・左・王柏融
6番・指・ヌニエス
7番・二・アルカンタラ
8番・捕・宇佐見
9番・遊・上野
先発投手 伊藤
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