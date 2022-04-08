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甲府の夫婦殺害で１９歳男起訴　特定少年初の氏名公表

2022年4月8日 15時10分 (4月8日 15時26分更新)
　火災で全焼した住宅＝２０２１年１０月、甲府市

　火災で全焼した住宅＝２０２１年１０月、甲府市

　甲府地検は８日、昨年１０月に５０代夫婦を殺害し、住宅に放火した罪で甲府市の男（１９）を起訴し、改正少年法の「特定少年」として、氏名を公表した。検察当局が特定少年の氏名を公表したのは初めて。

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