参院石川補選（４月２４日投開票）
2022年4月8日 12時00分 (4月8日 12時05分更新)
自民党参院議員の辞職に伴う石川選挙区補欠選挙が７日告示された。
元経済産業政務官で自民前職宮本周司氏（５１）＝公明推薦＝、行政書士の立憲民主党新人小山田経子氏（４３）＝社民推薦＝、共産党県書記長で同党新人西村祐士氏（６７）、実業家秘書の「ＮＨＫ受信料を支払わない国民を守る党」新人斉藤健一郎氏（４１）の計４人が立候補した。
与野党対決の構図で、夏の参院選の前哨戦となる。投開票は２４日。
元経済産業政務官で自民前職宮本周司氏（５１）＝公明推薦＝、行政書士の立憲民主党新人小山田経子氏（４３）＝社民推薦＝、共産党県書記長で同党新人西村祐士氏（６７）、実業家秘書の「ＮＨＫ受信料を支払わない国民を守る党」新人斉藤健一郎氏（４１）の計４人が立候補した。
与野党対決の構図で、夏の参院選の前哨戦となる。投開票は２４日。
宮本 周司 51 元経済産業政務官 自民 前 2回 公
小山田 経子 43 行政書士 立民 新 0回 社
西村 祐士 67 党県書記長 共産 新 0回
斉藤 健一郎 41 実業家秘書 Ｎ党 新 0回
小山田 経子 43 行政書士 立民 新 0回 社
西村 祐士 67 党県書記長 共産 新 0回
斉藤 健一郎 41 実業家秘書 Ｎ党 新 0回
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