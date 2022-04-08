自民党参院議員の辞職に伴う石川選挙区補欠選挙が７日告示された。

元経済産業政務官で自民前職宮本周司氏（５１）＝公明推薦＝、行政書士の立憲民主党新人小山田経子氏（４３）＝社民推薦＝、共産党県書記長で同党新人西村祐士氏（６７）、実業家秘書の「ＮＨＫ受信料を支払わない国民を守る党」新人斉藤健一郎氏（４１）の計４人が立候補した。

与野党対決の構図で、夏の参院選の前哨戦となる。投開票は２４日。

宮本 周司 51 元経済産業政務官 自民 前 2回 公

小山田 経子 43 行政書士 立民 新 0回 社

西村 祐士 67 党県書記長 共産 新 0回

斉藤 健一郎 41 実業家秘書 Ｎ党 新 0回



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