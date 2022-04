KAT-TUNの最新アルバム『Honey』(ハニー)が、週間10.6万PT(106,128PT)を記録し、4月8日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2018/12/24付よりスタートした「週間合算アルバムランキング」で、2019/8/12付の『IGNITE』に続き、通算2作目の1位獲得となった。

週間ポイントの内訳は、CD:10.4万PT(103,768PT)/デジタルアルバム:0.2万PT(1,749PT)/ストリーミング:611PT。同日付「オリコン週間アルバムランキング」において、初週売上10.4万枚で初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位となった。また、週間ポイント10.6万PTは、『IGNITE』の最高週間ポイント10.5万PTを上回り、自己最高週間ポイントを記録した。

約2年半ぶりのオリジナル・フルアルバムとなる本作には、タイトル”Honey”の通り、甘く歌い上げる楽曲や大人っぽくクールな楽曲を収録。通常盤には、2曲のリード曲「Ain’t Seen Nothing Yet」、「STING」【※】に加え、2021/9/20付「週間シングルランキング」で1位を獲得した最新シングル曲「We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA」や、亀梨和也が主演したドラマ『レッドアイズ 監視捜査班』(日本テレビ系)の主題歌で2021/3/22付の同ランキング1位を獲得した「Roar」などが収録されている。

またKAT-TUNは、4月1日よりライブツアー『KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey』がスタートしている。

【※】「Ain’t Seen Nothing Yet」は初回限定盤1に、「STING」は初回限定盤2に収録されている

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。

PT=ポイント

今年度は「2021/12/27付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

関連キーワード 音楽