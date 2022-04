「ハリー・ポッター」の生みの親、J.K.ローリング自ら脚本を手がける映画シリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が、あす8日より公開されるのを前に、個性豊かでかわいい魔法動物たちが、主人公のニュート(エディ・レッドメイン)を助けるべく大奮闘する本編映像が解禁となった。

本作は、魔法動物を愛するシャイでおっちょこちょいな魔法使いニュートや魔法使いの仲間たち、マグル(非魔法族/人間)も加えた寄せ集めのチームが、ダンブルドア先生(ジュード・ロウ)が立てた誰も全貌を知らない“秘密の作戦”で、魔法界と人間界の支配を企む史上最悪の黒い魔法使い、グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)に立ち向かうストーリー。

解禁された映像は、敷地が無限に広がり、ニュートがたくさんの魔法動物のお世話をしているおなじみの魔法のトランクの中から始まる。本作ではこの魔法のトランクにそっくりな“5つのトランク”がダンブルドア先生の“秘密の作戦”の鍵を握ることになる。

中ではキラキラしたものが大好きで、お騒がせなニフラーのテディが、本作で新たに登場する魔法動物のワイバーンに何かを伝えようとしているよう。テディやピケット、ワイバーンがトランクの外を覗くと、そこには“ある魔法動物”を抱えて気を失っているニュートの姿が。鳥のような姿をしたワイバーンは風船のように体を膨らませ、長い尻尾で器用にニュートと魔法のトランクを持ち上げると、大きな翼を広げて飛び立つという神秘的かつ、ニュートと魔法動物たちの絆の深さが垣間見えるシーンとなっている。

また、ニュートが大事に抱えるのはこれまでに見たことがない魔法動物“キリン”。この魔法動物が世界征服をたくらむグリンデルバルドと、グリンデルバルドを阻止したいダンブルドア率いるデコボコチームの運命を左右する。その正体とは─? “秘密の作戦”にどう絡んでいくのか?

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World TM Publishing Rights (C)J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

関連キーワード 映画