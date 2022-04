韓国の芸能プロダクションに所属するガールズグループ6組が事務所の垣根を越え、“2022年を代表するK-POP界の女王の座”を懸けてパフォーマンス対決を繰り広げるサバイバル番組『QUEENDOM 2』(毎週木曜 後9:10)の第2話が、きょう7日にABEMAで日韓同時、日本語字幕付きで放送される。

出演するのはBrave Girls(ブレイブ・ガールズ)、VIVIZ(ビビジ)、WJSN(宇宙少女)、LOONA(今月の少女)、Kep1er(ケプラー)、HYOLYN(ヒョリン)の6組。初回放送では初対面やライバル指名が行われたあと、第1ステージの「代表曲対決」がスタートし、元GFRIENDメンバー3人からなるVIVIZが、GFRIENDの代表曲「Time for the Moon Night」「Rough」を披露。2番手で登場したHYOLYNがSISTAR時代の代表曲「Touch My Body」でカリスマ性あふれるステージで圧倒した。

そして、今夜放送の第2話は、昨年放送された日中韓オーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』から誕生し、今年1月にデビューした9人組“怪物新人”Kep1erのパフォーマンスからスタートする。

初回放送では大先輩のHYOLYNからライバル指名され、あまりの驚きに「ありがとうございます!」と何度もお礼し、初々しい姿を見せたKep1erだが、ステージとなれば別。気合いを入れてステージに臨むが、リハーサル中にまさかのハプニングが起こる。「4分の1も見せてない」「何をしているかわからない」と、いら立ちを隠せないメンバーに何が起こったのか。

続いて、2017年発売の「Rollin’」が2021年になって韓国の音源チャートで1位を獲得し、“逆走現象”で話題を呼んだBrave Girlsや、「Save Me, Save You」「I Wish」「As You Wish」などの多数のヒット曲でファンを魅了し続けるWJSN(宇宙少女)らもステージを披露する。

そして、第1ステージの順位を発表。涙が止まらないWJSN、その結果に驚きを隠せない各グループ。第2話はABEMAで午後9時10分から無料放送される。

関連キーワード 音楽