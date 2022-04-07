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首相、尾身会長らと面会　新型コロナ対策で意見交換

2022年4月7日 12時33分 (4月7日 12時47分更新)
　取材に応じる新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長＝７日午後、首相官邸

　取材に応じる新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長＝７日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は７日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長ら専門家と官邸で面会した。新規感染者数が増加傾向にある現状への対策や、ワクチン接種の促進策を巡って意見交換したとみられる。
　政府は３月２２日にまん延防止等重点措置を全面解除。当面は「平時への移行期間」と位置付け、最大限の警戒を呼びかけている。

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