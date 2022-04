俳優の川栄李奈が3代目ヒロインを担当する連続テレビ小説 『カムカムエヴリバディ』(月~土 前8:00 総合/前 7:30 BS4K・BSプレミアム※土曜日は1週間の振り返り)。きょう7日放送の第111回では、安子(森山良子)とるい(深津絵里)の親子が再会を果たした(ネタバレあり)。

ステージで「On the sunnyside of the street」を歌唱していたるいの前に現れたのは、ひなた(川栄)に連れられてコンサート会場に到着した安子だった。安子にかけよったるいは、母と抱き合い、涙を流しながら「お母さん…。I LOVE YOU」といまの思いを伝えた。“I hate you”の冷たい別れから時を経て、涙の再会を果たすこととなった。さらに、悲しい別れとなってしまったはずの安子とるい(古川凜)が再登場し、雨が上がった晴れの日に抱き合うふたりの姿も描かれた。

SNSでは「2人が会えるのを心待ちにしていました」「朝から号泣」「このシーンに心が震えました」「きょうは神回です」「良かった、本当に良かった」など涙腺崩壊する視聴者が続出した。

