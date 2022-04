歌手・浜崎あゆみが6日、横浜・ぴあアリーナMMでデビュー24周年記念ライブ『ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special @PIA ARENA MM~』を開催した。

浜崎は1998年4月8日にシングル「poker face」でデビューし、24周年を迎える。これを記念し、デビュー曲や1stアルバム『A Song for ××』収録曲でこれまで一度も歌唱してこなかった「from your letter」、ファンから絶大な人気を誇る名曲「SCAR」など、歴史をたどる楽曲群で構成。さらに、新曲「Nonfiction」も突如披露し、ファンを喜ばせた。

アンコールでは、3月30日に発売されたばかりの氣志團トリビュートアルバム『All Night Carnival』からayuバージョンの「One Night Carnival」を初歌唱し、続いて、サプライズゲストとして氣志團が登場。スケバン風衣装で本家とともに「One Night Carnival」をコラボ歌唱して沸かせ、SNSでは「想像以上の神セトリだった」と歓喜の声が続々とあがった。

終演直後には場内のLEDビジョンで、新曲「Nonfiction」が4月22日に配信リリースされること、この日のライブ映像がライブDVD/Blu-ray化されて7月1日に発売となること、約6年ぶりとなるオリジナルフルアルバムが今秋リリースされることを発表した。

■『ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special @PIA ARENA MM~』セットリスト

00. Prologue

01. A Song for ××

02. Microphone

03. taskinst

04. 1 LOVE

05. (don't) Leave me alone

06. Trickstar

07. WONDERLAND

08. Party queen

09. Depend on you

10. HONEY

11. HOPE or PAIN

12. GREEN

13. SCAR

14. Present

15. poker face

16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022

17. too late ~ from your letter ~ Hana

18. Free & Easy

19. ourselves

20. Nonfiction

21. One Night Carnival

22. Boys & Girls

23. Who...

