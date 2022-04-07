浜崎あゆみ、デビュー24周年ライブで新曲披露 氣志團と「One Night Carnival」コラボも
2022年4月7日 08時28分 (4月7日 09時05分更新)
歌手・浜崎あゆみが6日、横浜・ぴあアリーナMMでデビュー24周年記念ライブ『ayumi hamasaki ASIA TOUR ～24th Anniversary special @PIA ARENA MM～』を開催した。
浜崎は1998年4月8日にシングル「poker face」でデビューし、24周年を迎える。これを記念し、デビュー曲や1stアルバム『A Song for ××』収録曲でこれまで一度も歌唱してこなかった「from your letter」、ファンから絶大な人気を誇る名曲「SCAR」など、歴史をたどる楽曲群で構成。さらに、新曲「Nonfiction」も突如披露し、ファンを喜ばせた。
アンコールでは、3月30日に発売されたばかりの氣志團トリビュートアルバム『All Night Carnival』からayuバージョンの「One Night Carnival」を初歌唱し、続いて、サプライズゲストとして氣志團が登場。スケバン風衣装で本家とともに「One Night Carnival」をコラボ歌唱して沸かせ、SNSでは「想像以上の神セトリだった」と歓喜の声が続々とあがった。
終演直後には場内のLEDビジョンで、新曲「Nonfiction」が4月22日に配信リリースされること、この日のライブ映像がライブDVD／Blu-ray化されて7月1日に発売となること、約6年ぶりとなるオリジナルフルアルバムが今秋リリースされることを発表した。
■『ayumi hamasaki ASIA TOUR ～24th Anniversary special @PIA ARENA MM～』セットリスト
00. Prologue
01. A Song for ××
02. Microphone
03. taskinst
04. 1 LOVE
05. (don't) Leave me alone
06. Trickstar
07. WONDERLAND
08. Party queen
09. Depend on you
10. HONEY
11. HOPE or PAIN
12. GREEN
13. SCAR
14. Present
15. poker face
16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022
17. too late ～ from your letter ～ Hana
18. Free & Easy
19. ourselves
20. Nonfiction
21. One Night Carnival
22. Boys & Girls
23. Who...
00. Prologue
01. A Song for ××
02. Microphone
03. taskinst
04. 1 LOVE
05. (don't) Leave me alone
06. Trickstar
07. WONDERLAND
08. Party queen
09. Depend on you
10. HONEY
11. HOPE or PAIN
12. GREEN
13. SCAR
14. Present
15. poker face
16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022
17. too late ～ from your letter ～ Hana
18. Free & Easy
19. ourselves
20. Nonfiction
21. One Night Carnival
22. Boys & Girls
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