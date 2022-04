新橋演舞場『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』ゲネプロを行ったSnow Man (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・Snow Man(岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平、向井康二、目黒蓮、ラウール)が6日、東京・新橋演舞場で主演する舞台『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』の公開ゲネプロ&取材会に参加した。

今作は2006年に『滝沢演舞城』として誕生し、2019年にSnow Manに受け継がれた『滝沢歌舞伎 ZERO』。2020年には映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として公開され、興行収入20億円を超える大ヒットを記録した。昨年上演の『滝沢歌舞伎 ZERO 2021』ではデビュー後初となる公演で、縦横無尽に舞台を駆け回った。今年も新橋演舞場に帰還し、歌、ダンス、アクロバット、腹筋太鼓、鼠小僧、タイトルにもなっている歌舞伎と、さまざまなエンターテイメントで魅了する。

4年目での“成長ポイント”について問われるとラウールは「俺とめめ(目黒)がいつも楽屋に戻ったら『カッコいいよね!』って言うところがある。ふっか(深澤)さんのラップがスゴくハマっていてカッコいい」と力説。まさかの褒め言葉に深澤は「ありがとうございます。ホントに? 今度からラップやろうかな。そういうつもりじゃなかったんですけどね」とにんまり笑顔が止まらなかった。

『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』は、4月6日から5月16日まで同所で上演される。

関連キーワード エンタメ総合