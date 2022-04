Snow Man(前列左から)宮舘涼太、ラウール、岩本照、(後列左から)佐久間大介、渡辺翔太 (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・Snow Man(岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平、向井康二、目黒蓮、ラウール)が6日、東京・新橋演舞場で主演する舞台『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』の公開ゲネプロ&取材会に参加した。

今作は2006年に『滝沢演舞城』として誕生し、2019年にSnow Manに受け継がれた『滝沢歌舞伎 ZERO』。2020年には映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として公開され、興行収入20億円を超える大ヒットを記録した。昨年上演の『滝沢歌舞伎 ZERO 2021』ではデビュー後初となる公演で、縦横無尽に舞台を駆け回った。今年も新橋演舞場に帰還し、歌、ダンス、アクロバット、腹筋太鼓、鼠小僧、タイトルにもなっている歌舞伎と、さまざまなエンターテイメントで魅了する。

今年の『滝沢歌舞伎』の見どころには、9人による連獅子がある。ラウールは「身長に合わせて、髪の毛の長さが決まってる。僕が1番のロン毛でした」とにやり。身長がさらに伸びたのではと話題を振られると、ラウールは「実はハイヒールを履いてて。ずーっとシークレットブーツを履いていて、そう見えるだけ。ホントは170センチぐらい(笑)」と冗談を飛ばしていた。一段高い場所にいた佐久間が「確かに、俺より下にいるもんね」と“上から目線”で同調すると、メンバーから「当たり前やろ」「段を上がってるから」と総ツッコミを受けていた。

また、実際に身長が190センチを越えたという話になり、本人は「そうなんです」とサラッと報告し「だから、そろそろ…。頑張って!」と頭が出てしまいそうになっている飛沫防止の先端部分をなでなで。メンバーたちを笑わせていた。

『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』は、4月6日から5月16日まで同所で上演される。

